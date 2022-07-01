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Kilis’te tarıma 2 milyon 950 bin TL’lik destek

Kilis İl Genel Meclisi’nin Temmuz ayı toplantısında kentteki tarıma 2 milyon 950 bin TL’lik destek kararı çıktı.

KİLİS 01.07.2022, 12:46
Kilis’te tarıma 2 milyon 950 bin TL’lik destek

Kilis İl Genel Meclisi’nin Temmuz ayı toplantısında kentteki tarıma 2 milyon 950 bin TL’lik destek kararı çıktı.

İl Genel Meclisi toplantıs İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın Başkanlığında gerçekleştirdi. İl Genel Meclisi kararına göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün hazırladığı "Tohum Bizden Üretim Sizden" Projesine İl Özel İdaresi bütçesinden 2 milyon 700 bin TL ödenek aktarılması, "Silajlık Mısır Üretimini Geliştirme" Projesine İl Özel İdaresi bütçesinden 250 bin TL ödenek aktarılması hususunda görüşülerek kararlar verildi.

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