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Kilis’te tarihi mezarlıklar elden geçiriliyor
KİLİS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN KENT MERKEZİNDE BULUNAN TARİHİ MEZARLIKTA DÜZENLEME YAPILARAK, BAKIM VE ONARIMLARIN YAPIMINA DEVAM EDİLİYOR,
KİLİS 13.10.2020, 15:52
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Kilis Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü tarafından kent merkezinde bulunan tarihi mezarlıkta düzenleme yapılarak, bakım ve onarımların yapımına devam ediliyor,
Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri, Kilis merkezde 5 adet tarihi mezarlıkta düzenlemeleri sürüyor. Mercidabık caddesi üzerine bulunun Köro 1-2-3 mezarlığındaki bakım onarım ve çalışmaları son aşamaya geldi. 1900 yıllardan beri faaliyette iken 1960 yılında asri mezarlığın açılmasıyla birlikte tarihi mezarlıklara defin gerçekleştirilmiyordu. Köro mezarlığındaki çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağı, geriye kalan 2 mezarlıktaki çalışmalarında bu yıl içerisinde tamamlanacağı bildirildi.
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