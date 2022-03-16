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Kilis’te tarihi eser operasyonu
Kilis’te, jandarma ekipleri 84 adet sikke ile birlikte 2 kişiyi yakaladı.
KİLİS 16.03.2022, 15:33
Kilis’te, jandarma ekipleri 84 adet sikke ile birlikte 2 kişiyi yakaladı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordinesinde Kİl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, Resul Osman Mesire alanı girişinde E.K. ve S.K isimli şüpheli şahısların bulunduğu araçta yapılan kontrollerde, 84 adet sikke ele geçirildi. Tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.