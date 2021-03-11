Kilis’te "Suriyeliler ve Entegrasyon" paneli

“Suriyeliler ve Entegrasyon” başlıklı e-panel, Kilis Orta Doğu Araştırmalar Merkezi (KODAM) Müdürü Doç. Dr. İbrahim Efe’nin yönlendiriciliği ve Sakarya Üniversitesi Diaspora Araştırmaları Merkezi (DİAM) Müdürü Prof. Dr. Bünyamin Bezci ile Zehra Hopyar’ın katılımlarıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Panele katılan dinleyicileri selamlayarak konuşmasına başlayan Zehra Hopyar, “Türkiye’de Suriyelilerin Eğitiminin Entegrasyon Sürecine Etkisi” konusunun neden ele alındığı, uyum konusunda neler yapılabileceği, göçmen çocukların eğitim politikaları, Suriyeli mültecilerin eğitim projeleri konuları ve farklı projeler hakkında bilgi verdi.

Hopyar, Suriyeli aileler, çocuklarının Türkçe eğitim aldıktan sonra kendilerine daha çok güvendiğini belirterek "Bu alandaki araştırmalarımızın sonucu bize temel faktörün dil öğrenme gayesi olduğunu gösterdi. Devlet okullarında okuyan çocukların, Türk arkadaşları ile doğrudan temas kurdukları için entegrasyon sürecinde onlarla hızlı bir etkileşim sağladığını gördük.” dedi.

Diaspora Araştırmaları Merkezi (DİAM) Müdürü Prof. Dr. Bünyamin Bezci, “Suriyeliler ve Entegrasyon” konusu ile neden bahsedildiği, uyum konusunda neler yapılabileceği, Suriyeli çocukların eğitim politikaları, Suriyeli mültecilere dil öğretimi, göçmenleri meslek ve yaşam hayatına kazandırma konularında bilgi verdi.

Prof. Dr. Bezci, entegrasyonun en önemli unsurunun yerliler ile göçmenlerin kaynaştırılması ve yerlilerin zihin dünyasının yenilenmesi olduğunu belirterek iyi bir etkileşim ile Suriyelilerin ülkemize ait olma duygusuna sahip olacaklarını dile getirdi.

E-panel konu ile ilgili soru-cevap bölümü ile sona erdi.