Kilis’te spor merkezinin açılışı yapıldı

Kazım Karabekir Mahallesi’nde Kilis Belediyesi tarafından yapılan spor merkezinin açılışı yapıldı.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, gençlik için sporu önemsediklerini, vatandaşların spor yapabilmesi için birçok proje gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Yeni bir spor merkezini daha açmanın sevincini yaşıyoruz. Bir halı saha, bir de hem basketbol hem voleybol sahası olarak kullanılan modüler sahadan oluşuyor. 3 bin metrekare alana sahip. 160 metrekare de idari bina ve soyunma odaları bulunuyor. Gençler bizim için çok değerli ve kıymetlidir. Benzer tesislerin yapılması için çalışacağız" dedi.

AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, kendilerinin gençlik zamanlarında böyle tesisler olmadığını ifade ederek, “Ne mutlu sizlere, ne mutlu bizlere ki sizlere böyle imkanlar sunduk. Siz gençler de gelip buraya spor yapıyorsunuz. Gençlerin yetişmesi için altyapıya verdiği destekten dolayı belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu

AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durması, özellikle uyuşturucu ve diğer kötü alışkanlıklardan, internet ve sosyal medyada gibi kötü alışkanlıklardan ne kadar uzak kalırlarsa o kadar iyidir. Bu tür tesisler çok önemlidir” diye konuştu

Konuşmaların ardından spor merkezinin açılış kurdelesi kesildi, protokol üyeleri gençlerle top oynadı.