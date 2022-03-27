Kilis’te söyleyişi gerçekleştirildi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde "Akademide Kadın ve Anne Olmak" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

“Kilis Valiliği Kadına Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı” çerçevesinde 7 Aralık Üniversitende “Akademide Kadın Buluşmaları” gerçekleştirildi. "Akademide Kadın ve Anne Olmak" başlıklı söyleşisinde Duygu Altınoluk, Türkiye’de akademide kadınların durumuna, sayısına ve yaşadıkları sorunlara değinerek çözüm önerilerini dile getirdi. Söyleşi soru cevap ve çiçek takdimi bölümünden sonra sona erdi.