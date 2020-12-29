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Kilis’te sokak hayvanları unutulmadı
Kilis’te pandemi süreci ve kısıtlama döneminde sokak hayvanlarının aç kalmaması için kentteki büyük parklara konulmak üzere mama ve su kapları hazırlandı.
KİLİS 29.12.2020, 10:43
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Kilis’te pandemi süreci ve kısıtlama döneminde sokak hayvanlarının aç kalmaması için kentteki büyük parklara konulmak üzere mama ve su kapları hazırlandı.Kilis Belediyesi, pandemi ve kısıtlama döneminde yiyecek ve su bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı. Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen, kentteki 10 büyük parka konulmak üzere sokak hayvanları için mama ve su kapları hazırlandığını belirterek, "Hafta sonları sokağa çıkma yasağı olduğu için kedi, köpek ve kuşlar aç ve susuz kalıyorlar. Bu haftada 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak, mama ve su konacak kaplar yaptırdık. İlk etapta büyük 10 parka koyacağız. Kapların içerisine mamalar ile sular bırakacağız. Minik dostlarımız için mama kapları hazırladık. Çok kısa bir sürede parklarımızın içerisine monte edeceğiz” dedi.
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