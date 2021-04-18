Kilis’te sokağa çıkma yasaklamasına uyan yok

Suriye sınırında bulunan Kilis’te, 58 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine saatler kalmasına karşın çok sayıda vatandaş kuralara uymayarak sokaklarda gezdikleri gözlendi.

Tüm Türkiye’de uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Kilis’te de sürüyor. Vatandaşların bir bölümü, market, ekmek alma bahanesiyle otomobilleri ile motosikletleri ile kent merkezinde tur atmaları dikkat çekti. Ailecek ramazan gezmesine ve iftar yemeğine giden vatandaşların, bir bölümü yasak kurallarını ihlal ederken, maske dahi takmadıkları gözlendi. Korona vakalarında kırmızı kategoride bulanan Kilis’te, yetkililerin bütün uyarısı ve alınan tedbirlere bazı vatandaşların uymadığı gözleniyor.