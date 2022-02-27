Kilis’te siber suçlarla mücadele

Kilis’te İl Jandarma Komutanlığı tarafından siber suçlarla mücadele kapsamında çeşitli suçlardan 11 kişi hakkında işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Kısım Amirliği tarafından son dönemde yapılan çalışmalar sonucunda 6 kişi hakkında "uyuşturucu kullanımına alenen özendirme", 4 kişi hakkında "terör örgütü PKK/PYD propagandası yapma", 1 kişi hakkında da "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında toplam 11 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Ayrıca jandarma ekipleri, 842 yasa dışı bahis sitesi, 140 müstehcen içerikli site, 8 oltalama saldırı sitesi, terör propagandası yapan 6 haber medya sitesi, sosyal medya platformu üzerinden terör propagandası yapan 3 sosyal medya hesabı ile uyuşturucu kullanımına alenen özendirme ve bu nitelikte yayın yapan sosyal medya hesabı hakkında da erişimin engellenmesi ve içeriğin çıkarılması işlemleri yapıldı.