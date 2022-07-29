Kilis’te servisler denetlendi

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından personel servisleri ve ücretsiz servis taşımacılığı yapan araçlar denetlemeye devam ediliyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile diğer kurum ve kuruluşların da katılımlarıyla Organize Sanayi Bölgesi giriş-çıkışında personel servis taşımacılığı yapan minibüslere yönelik denetimlerini başlatıldı. Kilis sınırları içerisinde faaliyet gösteren personel servislerinin evrakları, yangın söndürme tüpleri, personel sayısından fazla kişinin taşınıp taşınmadığı, karayolları yönetmeliğine, uyulup uyulmadığı. zabıta, polis ekipleri başta olmak üzere komisyonlarda görevli kurumlar tarafından denetlendi. Denetimlerin artarak süreceği öğrenildi.