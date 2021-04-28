banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
HDP'li Gergerlioğlu hakkında yeni iddianame
HDP'li Gergerlioğlu hakkında yeni iddianame
Zelenskiy'den Putin'e Vatikan'da görüşme önerisi
Zelenskiy'den Putin'e Vatikan'da görüşme önerisi
RTÜK televizyon kanallarına ceza yağdırdı
RTÜK televizyon kanallarına ceza yağdırdı
Rusya: Sputnik V, Hindistan varyantına karşı etkili olacak
Rusya: Sputnik V, Hindistan varyantına karşı etkili olacak

Kilis’te servisler denetlendi

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından personel servisleri ve ücretsiz servis taşımacılığı yapan araçlar denetlemeye devam ettiği bildirildi.

KİLİS 28.04.2021, 15:48
2
Kilis’te servisler denetlendi

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından personel servisleri ve ücretsiz servis taşımacılığı yapan araçlar denetlemeye devam ettiği bildirildi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Kilis sınırları içerisinde faaliyet gösteren personel servisleri ve ücretsiz servis araçları pandemi kuralları çerçevesinde denetlenmeye devam ediliyor. Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine ve Kovid-19 rehberine uygunlukları denetlenerek, uygun görülenlere izin verilirken, eksiklikleri olanların çalışmasına müsaade izni verilmedi. Denetimlerin süreceği bildirildi.
Yorumlar (0)
21°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?