Kilis’te “ Şehadet “ isimli tiyatro oyunu sergidendi

Kilis Kent Konseyi ile Kilis Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından organize edilen "Şehadet" isimli tiyatro oyunu sergidendi.

Öğretmenevi Konferans Salonunda gerçekleştirilen tiyatro ve müzik dinletisine Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis Kent Konseyi Başkanı Avukat Hayri Muammer Fazlıağaoğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Merkez ilçe Başkanı Mehmet Nur Korkmaz ile davetliler katıldı. Kilis Gençlik Tiyatrosu tarafından hazırlanan "Şehadet" isimli tiyatro oyununa ve müzik dinletisi yapıldı.

Salonu dolduranlar duygusal anlar yaşarken, oyuncular uzun süre ayakta alkışlandı.