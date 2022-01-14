Kilis’te sabah namazı buluşması

Kilis İl Müftülüğü, pandemi tedbirleri kapsamında ara verilen Sabah Namazı Buluşmalarını yeniden başlattı.

Covid-19 tedbirlerine riayet ederek Her Cuma günü Şakir Atik Camii’nde düzenlenen buluşmaya Diyanet işleri Başkanlığı Başmüfettişi Dr. Dursun Aygün, İl Müftü Vekili Recep Çarpar, İl Müftü yardımcıları, din görevlileri, gençler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sabah ezanından sonra başlayan programda cemaate hitap eden Dr. Dursun Aygün;

"Pandemi nedeniyle yan yana, omuz omuza saf tutmaya, gönül gönüle kaynaşmaya hasret kalmıştık. Bu hasret ve özlemin bir yansıması olarak bugün genciyle, yetişkiniyle, çocuğuyla, kadınıyla, erkeğiyle sabah namazında buluşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Sohbetin devamında Aygün, Namazın çok önemli bir ibadet olduğuna işaret ettikten sonra sadece namaz, zekat, oruç, haccın değil vatan için, din için, mukaddesat için çalışmanın da ibadet kapsamında olduğunu ifade etti.

Buluşmanın ardından cemaate ikramlarda bulunuldu.