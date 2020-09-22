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Kilis’te ruhsatsız iş yerlerine yönelik denetimler arttırıldı
KİLİS BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, RUHSATSIZ, KAYIT DIŞI FAALİYET GÖSTEREN İŞYERLERİNE YÖNELİK DENETİMLERİNİ ARTTIRDI.
KİLİS 22.09.2020, 09:30
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Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız, kayıt dışı faaliyet gösteren işyerlerine yönelik denetimlerini arttırdı.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kent genelinde iş yeri açma ruhsatı bulunmayan iş yerlerine karşı denetimleri sürdürüyor.
Zabıta ekipleri, Özellikle halkın sağlığını tehdit eden, hiçbir kaydı olmayan işyerlerine yönelik çalışmalar yapıldığı, kaydı olmayan işyerleri kapatıldığı bildirildi. Kayıt dışı istihdamla mücadele de çalışmalarımız kararlılıkla devam ettiği bildirildi.
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