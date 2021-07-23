Kilis’te refüj ve bulvarda bayram temizliği

Kurban bayramında Kilis Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü tarafından kent merkezindeki parklar, refüjler, bulvarların bakımı onarım ve temizlikleri yapılırken, sulama işlemleri sürüyor.

Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri, Mesire ve piknik alanlarında vatandaşların yoğun şekilde piknik yapmaya başlamasıyla birlikte bakım onarım ve temizlikleri ve sulama işlemleri sürüyor.

Parklarda bulunan banklar, oyun guruplarının bakımı ve onarımı yapıldıktan sonra yerlerine yerleştiriliyor.

Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri tarafından gece gündüz demeden Park bahçe ve yeşil alanlardaki çim biçme, ağaç budama, bakım onarım ve sulama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.