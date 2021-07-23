banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Tokyo'da ilk gün 3 Türk sporcu sahneye çıktı
Tokyo'da ilk gün 3 Türk sporcu sahneye çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin vurduğu Rize'ye gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin vurduğu Rize'ye gidiyor
Fazla yazan 400 havalimanı taksisi bağlandı
Fazla yazan 400 havalimanı taksisi bağlandı
Davetiyeler 25 Bin Euro! Türk sosyetesi bu davet peşinde
Davetiyeler 25 Bin Euro! Türk sosyetesi bu davet peşinde

Kilis’te refüj ve bulvarda bayram temizliği

Kurban bayramında Kilis Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü tarafından kent merkezindeki parklar, refüjler, bulvarların bakımı onarım ve temizlikleri yapılırken, sulama işlemleri sürüyor.

KİLİS 23.07.2021, 12:11
Kilis’te refüj ve bulvarda bayram temizliği
banner502

Kurban bayramında Kilis Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü tarafından kent merkezindeki parklar, refüjler, bulvarların bakımı onarım ve temizlikleri yapılırken, sulama işlemleri sürüyor.

Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri, Mesire ve piknik alanlarında vatandaşların yoğun şekilde piknik yapmaya başlamasıyla birlikte bakım onarım ve temizlikleri ve sulama işlemleri sürüyor.

Parklarda bulunan banklar, oyun guruplarının bakımı ve onarımı yapıldıktan sonra yerlerine yerleştiriliyor.

Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri tarafından gece gündüz demeden Park bahçe ve yeşil alanlardaki çim biçme, ağaç budama, bakım onarım ve sulama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu
banner501