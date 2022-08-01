banner549

banner547

Son Dakika
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Piyasalar haftaya nasıl başladı?
Piyasalar haftaya nasıl başladı?
Kosova polisinden çağrı: Paniğe kapılmayın!
Kosova polisinden çağrı: Paniğe kapılmayın!
TEKNOFEST Ordu yarışmaları sona erdi
TEKNOFEST Ordu yarışmaları sona erdi

Kilis’te pide fırınların bacaları denetlendi

Kilis’te, pide fırınlarının bacalarında filtre denetimi yapıldı.

KİLİS 01.08.2022, 10:22
Kilis’te pide fırınların bacaları denetlendi

Kilis’te, pide fırınlarının bacalarında filtre denetimi yapıldı.

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bulunan pide fırınlarında denetim yaptı. Pide fırınlarının bacalarında filtre olup olmadığı fırınların bacalarının olduğu yere çıkılarak denetlendi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bacalarında filtre olmayanlara veya filtresi kısa olanlara uyarıda bulunarak süre verildi.

Vatandaşların ihbarları üzerine denetimlerini sıklaştıran Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pide fırınları ile ilgili denetimlerinin artarak süreceğini, kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Yorumlar (0)
29°
açık