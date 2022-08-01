Son Dakika
Bakan Akar: "(Yunanistan) Türkiye’ye karşı kendilerince bir hesap içindeler. Silahlanma bütçesinde 5 katına çıkan bir artış var. Diyoruz ki bu TSK ve Türkiye için az, savunma için çok."
Kilis’te pide fırınların bacaları denetlendi
Kilis’te, pide fırınlarının bacalarında filtre denetimi yapıldı.
KİLİS 01.08.2022, 10:22
Kilis’te, pide fırınlarının bacalarında filtre denetimi yapıldı.
Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bulunan pide fırınlarında denetim yaptı. Pide fırınlarının bacalarında filtre olup olmadığı fırınların bacalarının olduğu yere çıkılarak denetlendi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bacalarında filtre olmayanlara veya filtresi kısa olanlara uyarıda bulunarak süre verildi.
Vatandaşların ihbarları üzerine denetimlerini sıklaştıran Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pide fırınları ile ilgili denetimlerinin artarak süreceğini, kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacağı bildirildi.