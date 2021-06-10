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Kilis’te park refüj ve bulvarların bakımları yapılıyor

Kilis Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü tarafından kent merkezindeki parklar, refüjler, bulvarların bakımı onarım ve temizlikleri yapılırken, sulama işlemleri de aralıksız sürüyor.

KİLİS 10.06.2021, 11:48
Kilis’te park refüj ve bulvarların bakımları yapılıyor

Kilis Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü tarafından kent merkezindeki parklar, refüjler, bulvarların bakımı onarım ve temizlikleri yapılırken, sulama işlemleri de aralıksız sürüyor.

Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri, Mesire ve piknik alanlarının kademeli normalleşme ile birlikte vatandaşların yoğun şekilde kullanılmaya başlamasıyla birlikte belediye çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Parklarda bulunan banklar, oyun guruplarının bakımı ve onarımı yapıldıktan sonra yerlerine yerleştiriliyor. Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri tarafından Park bahçe ve yeşil alanlardaki çim biçme, ağaç budama, bakım onarım ve sulama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
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