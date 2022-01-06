Kilis’te otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı

Kilis’te otomobilin motosiklete çarpması sonucu motosiklet sürücüsü ile arkasındaki yolcu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İ.D. yönetimindeki 79 AD 334 plakalı Volkswagen marka otomobil, Kilis-Gaziantep karayolunun 10’uncu kilometresinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi Emniyet Müdürlüğü ek binası karşısında yabancı uyruklu Ahmet Lattuf yönetimindeki elektrikli motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Ahmet Lattuf ile motosiklette yolcu olarak bulunan Muhammed Kurbilal yaralandı. 2 yaralı 112 Acil Ambulansı ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü İ.D. polis tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.