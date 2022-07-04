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Kilis’te operasyonlarda 180 kişi yakalandı

Kilis’te 23 günde düzenlenen polis operasyonlarında hırsızlık, uyuşucu kaçakçılığı gibi çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 180 kişi gözaltına alınırken, 46 kişi tutuklandı.

KİLİS 04.07.2022, 14:40
Kilis’te operasyonlarda 180 kişi yakalandı

Kilis’te 23 günde düzenlenen polis operasyonlarında hırsızlık, uyuşucu kaçakçılığı gibi çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 180 kişi gözaltına alınırken, 46 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7-30 Haziran tarihleri arasında hırsızlık uyuşturucu ticareti yapanlar başta olmak üzere arama kaydı bulunanlara yönelik düzenlediği operasyonlarda 180 kişiyi gözaltına aldı. Şahıslardan 46’sı sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklanırken, 15’i adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Toplam 119 kişinin serbest bırakıldığı operasyonlarda 88,45 gram metamfetamin (ateşbuz), 11,38 gram esrar 1,71 gram eroin ele geçirildi.

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