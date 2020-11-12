Son Dakika
Kilis’te nar hasadında sona gelindi
KİLİS TARIMINDA ÖNEMLİ BİR YER TUTAN NARIN HASADININ SONUNA GELİRKEN, NARIN KİLOSU 2- 3 TL ARASINDA DEĞİŞEN FİYATLA ALICI BULUYOR.
KİLİS 12.11.2020, 14:00
2
Kilis tarımında önemli bir yer tutan narın hasadının sonuna gelirken, Narın kilosu 2-3 TL arasında değişen fiyatla alıcı buluyor.10 bin dekar alanda nar üretimi yapıldığı kentte geçen ay başlayan nar hasadı bu ay içerisinde tamamlanması bekleniyor. Kilosu 2-3 TL arasında değişen fiyatlarla satılan nar, üreticisinin yüzünü güldürdü. Bazı üreticiler, nar ekşisi yaparak satarken, bazıları ise topladıkları narları piyasaya sürüyor. Nar hasadının sonuna geldiği, bazı üreticiler, hasadı tamamladığı, bazılarının ise bir haftaya kadar tamamlayacakları bildirildi.