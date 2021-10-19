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Kilis’te Muhtarlar Günü kutlandı

Muhtarlar günü tüm Türkiye’de olduğu gibi Kilis’te de etkinliklerle kutlandı.

KİLİS 19.10.2021, 13:41
Kilis’te Muhtarlar Günü kutlandı

Muhtarlar günü tüm Türkiye’de olduğu gibi Kilis’te de etkinliklerle kutlandı.

Muhtarlar günü kutlamaları, Kilis’te Cumhuriyet Meydanında Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başladı. Kilis Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Polat tarafına Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasından sonra bir konuşma yapan Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Polat, 19 Ekim 2015 tarihi ve 29507 sayılı resmi gazetede yayınlanan Başbakanlık genelgesi ile 19 Ekim Muhtarlar günü olarak kabul edildiğini ifade ederek, “Değerli muhtarlarım sizler hem milleti hem de devleti temsil gibi önemli bir görevi deruhte etmektesiniz. Yürüttüğümüz fedakarca hizmetlerin karşılığı manevi haz olsa da son dönemde yapılan iyileştirmelerin artarak devam etmesi devletimizin muhtarlarımıza verdiği önemin bir göstergesidir” dedi.

Meydandaki törenine Valilik Mahalli İdareler Müdürü Mehmet Demir de katıldı.

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