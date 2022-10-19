Kilis’te Muhtarlar günü etkinliği

Kilis’te, Muhtarlar Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk bırakılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan program Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Polat’ın konuşması ile devam etti.

Devletin ilk kademesi olarak muhtarların görev yaptığını ifade ederek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, muhtarlarımızı külliyede ağırlayarak, her zaman destek olmuşlardır. Muhtarlarımızın sorun ve sıkıntılarını çözülmesi noktasında büyük gayretleri olmuştur. Muhtarların mahalle veya köylerde devleti temsilcisidir. Devlet vatandaşa ulaşmak istediğinde muhtarlara, vatandaş da devlete ulaşmak istediğinde yine muhtarlara müracaatta bulunuyor. Dolayısıyla vatandaş bizleri en yakınındaki devlet temsilcisi ve devlet de kendisine en yakın vatandaş olarak görüyor" dedi. Polat, halkın tercihiyle iş başına gelmiş muhtarların önemli bir makamda bulunduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından program sona erdi.