Kilis’te Motosiklet bolluğu

Kilis’te trafikteki tüm araçların yüzde 50’si motosikletlerden oluşuyor.

Nüfus ortalamasına göre Türkiye’den en çok motosiklet Kilis’te bulunuyor. Vatandaşlar, ana caddelerin dar olması, park sorunu yaşanmaması için motosiklete binmeyi tercih ediyorlar.

Kilis’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 50 bine ulaşırken, kentte 25 bin trafiğe kayıtlı motosiklet bulunuyor. Çevre illere kayıtlı olmasına rağmen Kilis’te trafikte bulunan motosikletler ile birlikte, 30 bin civarında motosiklet bulunuyor,