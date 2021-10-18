Kilis’te Mevlit Kandili etkinliği

Kilis’te İl Müftülüğü tarafından Mevlit Kandili dolayısıyla Hacı Cümbüş Camisi’nde Mevlid-i Nebi" program düzenlendi.

Namaz öncesi İl Müftüsü Abdurrahman Şahin’in verdiği vaazla başlayan mevlidi şerif okunan Kur’an-ı Kerim, kaside ve ilahilerle devam ett. Programda İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, vaazda ise "Dünya var olalı beri kimse bu kadar sevilmedi. Bugün burada bir araya gelmemizin sebebi, bir büyük insanı anmak ve anlamaya çalışmak. Aslına bakarsanız onu anmanın yolu onu anlamaktan ve yürüdüğü yoldan yürümekten, yaşadığı hali yaşamaktan geçiyor. Belki Mekke’nin Kureyş’inde yaşayamayız, açlık günlerinde ona eşlik edemeyiz, hüzün yılında gözyaşına ortak olamayız, Bedir’de sevincini paylaşamayız, yetimliğini, yurdundan sürülüşünü mücadelesini, inancını hiç bitmeyen inancını onunla omuz omuza soluyamayız. Fakat bütün bunları yapamıyor oluşumuza rağmen ona ve öğretilerine duyduğumuz ihtiyacı, sanki bugün yaşasa dünyayı kurtaracağını hissederiz, biliriz’’ ifadelerini kullandı.