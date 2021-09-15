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Kilis’te METYAP toplantısı yapıldı

Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Proje (METYAP ) toplantısı gerçekleşti.

KİLİS 15.09.2021, 13:58
Kilis’te METYAP toplantısı yapıldı

Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Proje (METYAP ) toplantısı gerçekleşti.

Toplantıya MTEGM İş Yeri Tabanlı Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, oda başkanları ve okul müdürleri katıldı.

METYAP tanıtımın yapıldığı toplantıda, yapılan konuşmalardan sonra Mesleki eğitim merkezleri ile ilgili sunumla devam eden toplantı soru-cevapla sona erdi.

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