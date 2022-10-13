Kilis’te meslek liselilerden mesleki eğitim fuarı

Kilis’te, Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumları ile Mesleki Eğitim Merkezleri tarafından fuar gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde, PIKTES İl Koordinatörlüğü ve Mesleki Teknik Eğitim Şube Müdürlüğü organizesinde düzenlenen “Mesleki Eğitim Fuarı” alışı Cumhuriyet Meydanında geçekleştirildi.

Açılışta bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mahmut Kesikminare, Milli Eğitim Sisteminin temel misyonu ve vizyonuna uygun olarak; öğrencilerin hem akademik hem mesleki gelişimlerine yönelik fırsatları değerlendirebilmeleri için oldukça önemli çalışmalar yürütüldüğünü ifade ederek, “Mesleki Eğitim Fuarımızın amacı, ilimizde ortaokul ve lise kademesinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin; ilimizde bulunan mesleki ve teknik liselerin bünyelerinde bulunan alanlar ve bu alanlarda gösterdikleri faaliyetler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve yine bu okulların sunduğu fırsatları ve kariyer olanaklarını değerlendirmelerine katkı sağlamaktır. Aynı zamanda, mevsimlik işçilik, çocuk işçiliği gibi okullaşmanın önündeki engellere dikkat çekilerek, ulusal ve uluslararası standartlara uygun mesleki yeterliliğe sahip iş gücü yetiştirilmesine ve mesleği değerli kılmak için strateji ve politikalar geliştirilmesine yönelik farkındalık oluşturmaktır” dedi.

Fuar açılışına Vali Yardımcıları Kemal Balaban, Semih Doğanoğlu ile okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.