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Kilis’te mesai saatleri yeniden düzenlendi

Kilis’te, 08.00-12.00 ve 13.00-17.00 saatlerinde resmi dairelerin faaliyetlerine sürdüreceği bildirildi.

KİLİS 21.09.2021, 12:29
Kilis’te mesai saatleri yeniden düzenlendi

Kilis’te, 08.00-12.00 ve 13.00-17.00 saatlerinde resmi dairelerin faaliyetlerine sürdüreceği bildirildi.

Kilis Valisi Recep Soytürk imzasıyla kamu kurum ve kuruluşlara gönderilen yazıda, “İlimizde kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri , 08.00-12.00 ve 13.00-17.00 olarak yeniden belirlenmiştir. Özel kanun, tüzük, yönetmenliklere göre çalışma saatlerinin farklı düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına hükümler saklıdır” denildi.

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