Kilis’te Libya konferansı

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “Libya’da Aşırıcılıkla Mücadele; Barış İnşası Yaklaşımı" başlıklı e-konferans gerçekleştirildi.

7 Aralık Üniversitesi Orta Doğu ve Göç Araştırmaları Merkezi (KODAM) tarafından Araştırmacı Bilgehan Öztürk’ün konuşmacı; Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Arş. Gör. Muhammed Mücahid Dalkılıç’ın yönlendirici olduğu “Libya’da Aşırıcılıkla Mücadele; Barış İnşası Yaklaşımı" başlıklı e-konferans gerçekleştirildi. Yakın dönem Libya tarihi hakkında bilgi vererek konuşmasına başlayan Öztürk, Kaddafi dönemi Libyasının uluslararası alanda söz konusu ülke için neler ifade ettiğine değindi. Öztürk, Kaddafi döneminin dini, sosyal ve siyasi anlamda bir reform dönemi olmasının ülke içerisinde Selefi referanslı radikal dini gruplar oluşturduğunu ve bu ikilemin ülkenin iç istikrarını doğrudan etkilediğini ifade etti.

Libya’nın bu minval üzere günümüzdeki durumu hakkında da açıklamalarda bulunan Öztürk, ülkedeki barış ortamının tesisi için mevcut şartlarda iyimser bir değerlendirmede bulunulamayacağını belirterek konuşmasını tamamladı.

E-konferans, soru-cevap kısmından sonra sona erdi.