Kilis’te Kütüphane Haftası etkinlikleri

Kilis’te, 58. Kütüphane Haftası düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor

1964’ten beri her yıl Mart ayının son haftası “Kütüphane Haftası” olarak kutlanıyor. Kütüphane Haftası münasebetiyle Vali Yardımcı Kemal Balaban başkanlığında İl Kültür Turizm Müdürü Cuma Özdemir ve beraberindeki gençler, Vali Recep Soytürk’ü makamında ziyaret ettiler. Vali Recep Soytürk, hafta boyunca en çok kitap okuyan Betül Zehra Çiftlikli, İsmail Can Karlangıç ve Yezi Elhacci’ye hediye verdi.

İl Halk Kütüphanesi ile Çocuk ve Gençlik kütüphanesinde, çeşitli etkinliklerin süreceği belirtildi