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Kilis’te kuantum felsefesi anlatıldı
Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “Kuantum Felsefesi ve Kuantum Felsefesinin Araştırmaya Etkisi” başlıklı konferans gerçekleştirildi.
KİLİS 24.05.2022, 09:28
Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “Kuantum Felsefesi ve Kuantum Felsefesinin Araştırmaya Etkisi” başlıklı konferans gerçekleştirildi.
7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda, “Kuantum Felsefesi ve Kuantum Felsefesinin Araştırmaya Etkisi” başlıklı konferans, Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yılmaz Sağlam’ın sunumuyla gerçekleştirildi. Konuşmasına klasik felsefenin özelliklerinden bahsederek başlayan Sağlam, klasik felsefe ve kuantum felsefesini, araştırmalardan örnekler vererek karşılaştırdı.
Sağlam, kuantum felsefesinin nitel araştırmalara yansımalarından bahsetti.
Konferans, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.