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Kilis’te Korona virüs denetimleri

KİLİS'TE KORONA VİRÜS İLE MÜCADELE KAPSAMINDA İL VE İLÇELERDE ''SAĞLIK İÇİN HEPİMİZ İÇİN'' SLOGANIYLA DENETİM YAPILDI.

KİLİS 10.09.2020, 16:12
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Kilis’te Korona virüs denetimleri

Kilis’te korona virüs ile mücadele kapsamında il ve ilçelerde ’’Sağlık için hepimiz için’’ sloganıyla denetim yapıldı.

Kilis Vali Vekili Fehmi Sinan Niyazi başkanlığında Kilis il merkezinde, Elbeyli Kaymakamı Yusuf Turan, Polateli Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval başkanlığında ilçe merkezlerinde ’’Sağlık için hepimiz için’’ sloganıyla yapılan denetimler Kilis ve ilçelerinde yapıldı.

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