Kilis’te Korona virüs denetimleri

Kilis’te korona virüs ile mücadele kapsamında il ve ilçelerde ’’Sağlık için hepimiz için’’ sloganıyla denetim yapıldı.

Kilis Vali Vekili Fehmi Sinan Niyazi başkanlığında Kilis il merkezinde, Elbeyli Kaymakamı Yusuf Turan, Polateli Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval başkanlığında ilçe merkezlerinde ’’Sağlık için hepimiz için’’ sloganıyla yapılan denetimler Kilis ve ilçelerinde yapıldı.