Kilis’te Kitap yakmanın tarihi anlatıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen konferansta kitap yakmanın tarihi anlatıldı

Kütüphane Haftası etkinlikleri “Turnitin Originalty Check ürününün etkin ve verimli bir şekilde kullanımı" konulu eğitim semineri ile başladı. Turnitin Eğitim Hizmetleri Danışmanı Yasemin Arşın tarafından gerçekleştirilen etkinlik, ZOOM programı üzerinden çevirim içi olarak düzenlendi. Etkinlikler Türk Kütüphaneciler Derneği tarafından “Okursak Dünya Güzelleşir” sloganıyla kitap okuma eylemi ile sürdü. Üniversitenin kütüphanesinde ve merkez kampüsün çeşitli alanlarında öğrenciler tarafından kitaplar okundu.

Son etkinlikte ise İslami İlimler Fakültesi Öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Altuncu tarafından verilen “Kitap Yakmanın Tarihi” konulu konferans düzenlendi. Konferans, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Mehmet Ali Can’ın katılımıyla Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Altucu, konuşmasında kitapların bilginin; bilginin ise otoritenin kaynağı oluşturması nedeniyle dünyanın farklı yerlerinde farklı zamanlarda çeşitli sebeplerle kitapların yakıldığını kaydetti.

Astek, Maya ve İnkalara ilişkin çok fazla bilgi sahibi olunmamasının sebebinin oradaki eserlerin yok edilmesinden kaynaklandığını vurgulayan Altuncu, günümüzde de Suriye’de, Irak’ta, Halep’te, Rakka’da kütüphanelerin yağmalandığını ve yok edildiğini belirtti.

Konferanstan sonra Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı tarafından konuşmacı Altuncu’ya hediye verildi. Ayrıca Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Ali Yıldırım tarafından 2021 yılında Kütüphanelerinden en fazla faydalanan akademik ve idari personel ile öğrencilere ödül verildi.