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Kilis’te Kent Konseyi toplandı

Kilis Kent Konseyi Başkanı Hayri Muammer Fazlıağaoğlu Başkanlığında kent konseyi toplantısı yapıldı.

KİLİS 26.07.2021, 17:56
Kilis’te Kent Konseyi toplandı
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Kilis Kent Konseyi Başkanı Hayri Muammer Fazlıağaoğlu Başkanlığında kent konseyi toplantısı yapıldı.

Fazlıağaoğlu başkanlığında ilk yapılan Kilis Kent Konseyi toplantısında, Kilis Kent Konseyi Başkan Yardımcılığına Prof. Dr. İsmail Gül, Genel Sekreterliğe ise Musa Kara oy birliği ile seçildi. Kilis Kent Konseyi Başkanlığı Bünyesinde kurulacak meclisler, çalışma grupları ve yapılması planlanan projeler hakkında istişarelerde bulunuldu.
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