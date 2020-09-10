Kilis’te kebap ve dönerciler denetlendi
KİLİS’TE, TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN KASAP, KEBAPÇI VE DÖNERCİLERİN TOPLU DENETİMLERİNE BAŞLADI.
Kilis’te, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Kasap, kebapçı ve dönercilerin toplu denetimlerine başladı.
Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu ile müdürlük personeli, Teknik ve hijyenik koşulların yanı sıra Covid 19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında işletmeler sıkı bir şekilde Kasap, kebapçı ve dönercilerin toplu denetliyor.
İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, işletmelere de uyarılarda bulunarak, Ülkemizde Covid-19 yayılım hızının giderek arttığını ve hem halk olarak hem de işletmelerin artık daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.
Kökçüoğlu, “ Gıda ile iştigal eden bütün işletmelerimizin artık teknik ve hijyenik şartları yerine getirmesinin yanında Covid-19 ile ilgili alınan tedbirlere de uyması halk sağlığımızın korunması için elzem bir hale gelmiştir. Ekiplerimiz işyerlerinde uyulması gereken kuralları birebir anlatmakta olup işletmelerimizden titiz ve dikkatli davranmalarını istiyoruz. Covid 19 ile mücadele kapsamında ilgili işletmelerin uyması gereken kuralları içeren bilgilendirici afişler dağıtılmakta, maske ve dezenfektan kullanılması ile sosyal mesafe hakkında uyarılar yapılmaktadır. Kilislilerden de gördükleri aksaklıkları 174 Alo Gıda Hattı ile İl ve İlçe Müdürlüklerine bildirmelerini istiyoruz” dedi.
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