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Kilis’te kasten öldürme suçundan aranan zanlı yakalandı
Kilis’te jandarma ekipleri, kasten öldürme suçundan aranan yabancı uyruklu zanlıyı yakalandı.
KİLİS 13.12.2022, 09:13
Kilis’te jandarma ekipleri, kasten öldürme suçundan aranan yabancı uyruklu zanlıyı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2019 yılından itibaren kasten öldürme suçundan aranan yabancı uyruklu A.K. isimli şahıs Ekrem Çetin Mahallesi’nde yakalandı. 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan A.K. Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.