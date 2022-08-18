Kilis’te kaçak göçmen operasyonu

Kilis’te, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla gelen 10 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi’nde yabancı uyruklu 3 kişinin ikametine operasyon düzenledi. 3 ikamette yapılan kimlik kontrolünde, Suriye’den Türkiye’ye illegal yollarla gelen 10 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler. Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, ikamet sahibi 3 kişi gözaltına alındı. 1 kişinin de yakalanması için çalışma başlatıldı.