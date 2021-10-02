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Kilis’te jandarmadan yaşlılara duygusal ziyaret

Kilis’te jandarma ekipleri, Polateli ilçesine bağlı Belenözü köyünün en yaşlı Kore gazisi Ahmet Kılınç ile Fatma Çakmakçı’yı ziyaret ederek, yakından ilgilendiler.

KİLİS 02.10.2021, 09:42
Kilis’te jandarmadan yaşlılara duygusal ziyaret

Kilis’te jandarma ekipleri, Polateli ilçesine bağlı Belenözü köyünün en yaşlı Kore gazisi Ahmet Kılınç ile Fatma Çakmakçı’yı ziyaret ederek, yakından ilgilendiler.

Polateli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Belenözü köyünün en yaşlısı Kore gazisi Ahmet Kılınç’ı ziyaret ederek, sağlıklı bir ömür temennisinde bulundu. Ahmet Kılınç ve Fatma Çakmakçı ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, hayır dualarını eksik etmediler. Jandarmanın bu tür sosyal etkinlikleri devam ettireceği bildirildi.

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