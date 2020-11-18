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Kilis’te inşaatlar yükseliyor

Kilis’te, 9 ayda bin 456 daireye yapı ruhsatı verildi

KİLİS 18.11.2020, 15:03
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Kilis’te inşaatlar yükseliyor

Kilis’te, 9 ayda bin 456 daireye yapı ruhsatı verildi

2020 yılında Kilis’te yapı ruhsatı verilen bina sayısı 124 olurken, Kilis, yapı ruhsatı verilen bina sayısı bakımından tüm iller içinde 71. sırada yer aldı. Bu binaların toplam yüz ölçümü 254 bin 582 metrekare iken toplam değeri 558 milyon 339 bin TL oldu. Değer bakımından Kilis, tüm iller içinde 59. sırada yer aldı. Yapı ruhsatı verilen daire sayısı ise bin 456 daire oldu. Tüm iller içinde daire sayısı bakımından Kilis, 66. oldu. 9 ayda Kilis’te yapı kullanım izin belgesi verilen bina 57, daire ise 798 oldu. Toplam değer 436 milyon 165 bin TL oldu.
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