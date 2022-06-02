Kilis’te ilaçlama çalışmaları gece gündüz sürüyor

Kilis Belediyesi tarafından sinek ve haşere ile mücadele çalışmaları gece gündüz demeden devam ediyor.

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından il merkezinde yoğunlaştırılan ilaçlama çalışmaları, tüm mahalleleri kapsayan bir şekilde sürerken, ilaçlama ekipleri, sinek ve haşere sorununa müdahale etmek için 7/24 çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Ekipler, 24 saat boyunca kent merkezinde ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ettiği bildirildi.