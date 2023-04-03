Son Dakika
Kilis’te hırsızlıktan 8 şüpheli yakalandı
KİLİS’TE HIRSIZLIK YAPTIKLARI GEREKÇESİYLE GÖZALTINA ALINAN 8 ŞÜPHELİDEN BİRİ TUTUKLANDI
KİLİS 03.04.2023, 22:04
Kilis’te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden biri tutuklandı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin tespiti ve yakalanmaları için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 8 şüpheli yakalanırken, firari 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Ele geçirilen malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.