Kilis’te hırsızlıktan 8 şüpheli yakalandı

Kilis’te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden biri tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin tespiti ve yakalanmaları için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 8 şüpheli yakalanırken, firari 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Ele geçirilen malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.