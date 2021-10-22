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Kilis’te göçmen kaçakçılığı

Kilis’te, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla giriş yapan 3 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

KİLİS 22.10.2021, 12:43
Kilis’te göçmen kaçakçılığı

Kilis’te, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla giriş yapan 3 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Okçular Mahallesi’nde şüpheli yabancı uyruklu A.S.’nin kullandığı araçtan inen 3 yabancı uyrukluyu tespit etti. Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 3 yabancı uyruklu, ifadelerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla sürücü A.S. ve yabancı uyrukluları almaya gelen M.S. gözaltına alındı.

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