Kilis’te göçmen kaçakçılığı

Kilis’te, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geldiği belirlenen 7 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Öncüpınar Mahallesinde H.C.’ye ait evde yaptıkları kimlik kontrolünde 7 yabancı uyruklu kişinin Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geldiğini belirledi. 7 kişi, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edildi. İkamet sahibi H.C. ise ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.