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Kilis’te göçmen kaçakçılığı
Kilis’te, Suriye’den Türkiye’ye illegal yollarla gelen 2 yabancı uyruklu kişi yakalandı.
KİLİS 06.01.2022, 11:08
Kilis’te, Suriye’den Türkiye’ye illegal yollarla gelen 2 yabancı uyruklu kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Çetin Mahallesinde bir otomobili durdurulan Otomobilde yolcu olarak bulanan 2 kişi kimlik sorgulamasında kayıtlarının olmadığı, Suriye’den Türkiye’ye illegal yollarla geldikleri belirlendi. 2 kişi sınır dışı edilmek zere Göç İdaresine teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla N.K., A.A. ile M.Ş. ise ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.