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Kilis’te göçmen kaçakçılığı
Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla giriş yapan 5yabancı uyruklu şahıs yakalandı.
KİLİS 02.11.2021, 09:56
Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla giriş yapan 5yabancı uyruklu şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barış Mahallesinde şüpheli yabancı uyruklu İ.G.’nin kullandığı araçtan inen 5 yabancı uyrukluyu tespit etti. Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 5 yabancı uyruklu, ifadelerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla sürücü İ.G., gözaltına alındı.