banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Gençler günde 25TL ile geçiniyor!
Gençler günde 25TL ile geçiniyor!
Sarıgül'ün partisinde toplu istifa!
Sarıgül'ün partisinde toplu istifa!
40 TL'ye hamsi mi olur!
40 TL'ye hamsi mi olur!
Trafikte çakar, makas ve drifte 8 ayda toplam 54 bin TL ceza kesildi
Trafikte çakar, makas ve drifte 8 ayda toplam 54 bin TL ceza kesildi

Kilis’te gıda denetimi sürüyor

Kilis’te Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, gıda satışı yapılan iş yerlerinde denetimleri sıklaştırdı.

KİLİS 27.09.2021, 13:54
Kilis’te gıda denetimi sürüyor

Kilis’te Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, gıda satışı yapılan iş yerlerinde denetimleri sıklaştırdı.

Risk esaslı denetim programı kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün talimatlarıyla Kilis’te, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Kent merkezinde gıda ürünleri satan iş yerlerinde denetimlerini sıklaştırdı. Vatandaşların daha rahat ve güvenilir sağlıklı bir ortamda gıda maddesi almaları için denetimlerini sürdürdüğünü, denetim sürecinde ürünlerin etiketi ve uygun şartlarda satılıp satılmadığı kontrol edildiği bildirildi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Altay 7 15
3. Beşiktaş 7 14
4. Trabzonspor 6 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Malatyaspor 7 6
17. Kasımpaşa 6 5
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Kocaelispor 6 10
8. Manisa FK 7 9
9. Menemenspor 7 8
10. Gençlerbirliği 7 8
11. Boluspor 6 7
12. Samsunspor 5 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 6 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 5 12
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 5 5
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Espanyol 7 6
14. Cádiz 7 6
15. Elche 7 6
16. Celta de Vigo 6 4
17. Levante 7 4
18. Granada 6 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0