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Kilis’te gıda denetimi

Kilis’te Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, gıda satışı yapılan iş yerlerinde denetim yaptı.

KİLİS 04.08.2021, 16:27
Kilis’te gıda denetimi

Kilis’te Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, gıda satışı yapılan iş yerlerinde denetim yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün talimatlarıyla Kilis’te, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Sebze Halinde meyve ve sebze satan iş yerlerinde denetim yaptı. Vatandaşların daha rahat ve güvenilir bir ortamda alışverişlerini yapabilmeleri için denetimlerini sürdürdüğünü, denetim sürecinde ürünlerin etiketi ve uygun şartlarda satılıp satılmadığı kontrol edildiği bildirildi.
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