Kilis’te “Geleceğin Anahtarı Kitaplardır” projesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğrencileri, Musabeyli ilçesine bağlı Hüseyinoğlu İlkokulu’nda kütüphane kurdu.

Sosyal Duyarlılık dersi kapsamında “Geleceğin Anahtarı Kitaplardır” projesi bağlamında Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Altuncu’nun koordinesinde, 7 Aralık Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğrencileri tarafından, Musabeyli Hüseyinoğlu İlkokulu’nda kütüphane kuruldu. Altuncu ve öğrencilere, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Yusuf Ziya Kılboz, Şube Müdür Vekili Ahmet Polat, Musabeyli Hüseyinoğlu İlkokulu Müdür Vekili Musa Efe ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Sekreteri Mehmet Ali Yılan da eşlik etti.

Cumhurbaşkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu “Kütüphanesiz Okul Kalmasın” hedefleri doğrultusunda bu projeyi belirlediklerini ifade eden Altuncu, katkıda bulunan tüm akademik ve idari personel ile projede yer alan öğrencilerimize teşekkür etti.

Proje kapsamında, Musabeyli Hüseyinoğlu İlkokulu kütüphanesine satranç takımları, öğrencilere kalem seti ve not defteri de hediye edildi.