Kilis’te evcil hayvanlara mikro çip takılıyor

Kilis’te evcil hayvanlara mikro çip uygulama ve kayıt altına alma işlemleri yapılıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Gaziantep - Kilis Veteriner Hekimler Odası tarafından kedi, köpek ve gelinciklerin hareketlerinin takibi ve başta kuduz hastalığı olmak üzere hayvan hastalıkları ile daha etkin mücadele etmek amacıyla bu hayvanların kimliklendirilerek, elektronik ortamda kayıt altına alınmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde görevli Veterinerler tarafından 2022 yılı hayvan hastalıkları ve zararları ile mücadele çerçevesinde kedi ve köpeklerde kuduz aşılama ve mikroçip uygulaması ile beraber kimliklendirme çalışmaları devam ettiği bildirildi.