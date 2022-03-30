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Kilis’te ev yangını
Kilis’te, bir evde elektrik kontağından çıkan yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.
KİLİS 30.03.2022, 12:51
Kilis’te, bir evde elektrik kontağından çıkan yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Luey Cisri’nin ikamet ettiği İsmetpaşa Mahallesi Denk Sokak’taki evde kimse olmadığı sırada elektrik kontağından çıkan yangın eve sardı. Komşuların itfaiye ve polis ekibine haber vermesi üzerine İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek çevredeki evlere sıçramadan söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.