Kilis’te esnaf olmanın ayrıcalıkları konuşuldu

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “Dünden Bugüne Kilis’te Esnaf Olmak” başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

7 Aralık Üniversitesi Kilis Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde, Dil ve Edebiyat Topluluğu tarafından KİTAM Kent Kültürü Söyleşileri çerçevesinde düzenlenen “Dünden Bugüne Kilis’te Esnaf Olmak” başlıklı söyleşi, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’un yönlendiriciliği ve Coşkun Gürbüz (Kaymakçı Coşkun)’ün sunumlarıyla gerçekleştirildi. Konuşmasına dinleyicileri selamlayarak başlayan Kaymakçı Coşkun, 1978’den bu yana aynı bakkal dükkânını işlettiğinden bahsetti. O günkü bakkal anlayışıyla bugünkü bakkal anlayışı arasındaki farklara değinen Gürbüz, eskiden bakkal dükkanında çok geniş yelpazede ürünler bulundurulduğunu, ancak artık bunun mümkün olmadığını belirterek, Eskinin veresiye defterinin günümüzde istisnalar haricinde kullanılmadığını söyledi. “Mahalle bakkalı” anlayışının artık kalmadığını aktardı. Gürbüz, 2014 yılının “Ahi”si seçildiğini; bu bağlamda yaşadığı gururu anlattı. Ahilik anlayışının vatan sevgisi, millet sevgisi ve bayrak sevgisini beraberinde getirdiğini vurgulayan Gürbüz; bu anlayıştan asla sapmamak gerektiğini ifade etti. Esnaflığın yanı sıra halk kültürü ve halk tababetine dair çalışmalara da ilgi duyduğunu söyleyen Gürbüz, nazik davetlerinden ötürü Rektör Karacoşkun’a teşekkür etti. Söyleşi, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.